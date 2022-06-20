МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде в Калужской области 21 июня
Во вторник, 21 июня, в Калужской области ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Спасатели предупредили о грозе и сильном дожде.
Жителям региона советуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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