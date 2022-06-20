В Калужской области сохранится теплая погода

В понедельник, 20 июня, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха утром составит около +16 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +22.

В Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, если погода тёплая - урожай ржи будет хороший и зерно крупное.

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