В Калужской области потеплеет до +24

В воскресенье, 19 июня, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +22.

В Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, пчелы роятся над цветущими растениями - к погожим дням.

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