В Калужской области потеплеет до +24
В воскресенье, 19 июня, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +22.
В Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, пчелы роятся над цветущими растениями - к погожим дням.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!