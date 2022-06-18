В Калужской области прогнозируют облачную погоду
В субботу, 18 июня, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +22, вечером – в районе +20.
В Калуге без осадков. Порывы ветра – до 3 м/с.
По народным приметам, северный ветер - к ясной погоде, а южный - к плодородному году.
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