В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В субботу, 18 июня, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +22, вечером – в районе +20.

В Калуге без осадков. Порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, северный ветер - к ясной погоде, а южный - к плодородному году.

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