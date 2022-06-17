МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 17 июня
В пятницу, 17 июня, на территории Калужской области ожидается гроза с кратковременным дождем. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС.
Такая погода сохранится до конца дня.
Спасатели рекомендуют во время грозы не выходить на улицу.
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