МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 17 июня

В пятницу, 17 июня, на территории Калужской области ожидается гроза с кратковременным дождем. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС.

Такая погода сохранится до конца дня.

Спасатели рекомендуют во время грозы не выходить на улицу.

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