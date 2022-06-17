В Калужской области прогнозируют небольшой дождь
В пятницу, 17 июня, в Калужской области сохранится облачная с прояснениями погода.
Днем и вечером возможен небольшой дождь.
Температура воздуха не будет превышать +20 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – в районе 65%.
По народным приметам, дождь, начавшийся в этот день, обещал еще несколько дождливых дней.
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