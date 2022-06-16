В Калужской области сохранится ветреная погода

В четверг, 16 июня, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

Температура воздуха утром составит около +13 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +18.

Сохранится сильный западный ветер. Порывы – до 6 м/с.

По народным приметам, если утром на воде туман – будет солнечно.

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