В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В среду, 15 июня, в Калужской области немного похолодает. Днем будет около +20 градусов.

Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 60%.

По народным приметам, если ночью и утром стоит безветренная погода, то день будет теплым и солнечным. А если солнце в течение дня прячется за тучами - это к осадкам.

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