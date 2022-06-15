В Калужской области прогнозируют облачную погоду
В среду, 15 июня, в Калужской области немного похолодает. Днем будет около +20 градусов.
Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.
Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 60%.
По народным приметам, если ночью и утром стоит безветренная погода, то день будет теплым и солнечным. А если солнце в течение дня прячется за тучами - это к осадкам.
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