МЧС предупреждает о грозе с градом и сильным ветром в Калужской области 14 июня
Во вторник, 14 июня, в Калужской области местами ожидается гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
При грозе возможны град, сильный дождь, порывы ветра до 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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