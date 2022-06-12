Гроза и порывистый ветер идут на Калужскую область

В воскресенье, 12 июня, ГУ МЧС России по Калужской области сообщает о грозах и порывистом ветре на территории региона.



По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС", в ближайший час с сохранением до конца дня местами по Калужской области ожидается гроза.

При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

МЧС просит калужан по возможности оставаться дома.

Во время грозы не пользуйтесь мобильным телефоном.

Если вы на улице, не прячьтесь под высокие деревья.

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