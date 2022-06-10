МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Калужской области 10 июня
Днем и вечером в пятницу, 10 июня, на территории Калужской области ожидается гроза. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
При ухудшении погоды порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.
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