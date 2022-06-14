В Калужской области ожидается похолодание

Во вторник, 14 июня, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Утром прогнозируется около +18 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +17.

Порывы ветра - до 3 м/с. Влажность воздуха – 60%.

На этой неделе дневная температура воздуха опустится до +20.

По народным приметам, ухудшение погоды в ближайшие дни предвещает западный ветер.

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