В Калужской области прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь

В понедельник, 13 июня, в Калужской области ожидается теплая погода с небольшим дождем.

Утром прогнозируется около +16 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +18.

Порывы ветра - до 2 м/с. Влажность воздуха – 70%.

Дождь в этот день считается плохой приметой - зима будет суровой. А хорошая погода обещает большой урожай. Утром туман стоит - к грибному лету. Ночь теплая - будет много овощей.

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