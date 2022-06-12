В Калужской области прогнозируют теплое воскресенье

В воскресенье, 12 июня, в Калужской области сохранится теплая погода. Небольшой дождь возможен вечером.

Утром прогнозируется около +16 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +19.

Порывы ветра - до 3 м/с. Влажность воздуха – 70%.

По народным приметам, ветер дует с юга – осень будет теплая, с запада – дождливая, с севера – холодная и ранняя. Обильно цветет шиповник – зима будет суровой.

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