В Калужской области на выходных прогнозируют дожди

В субботу, 11 июня, в Калужской области сохранится жаркая погода, но возможен дождь.

Утром прогнозируется около +17 градусов, днем – до +26, вечером – в районе +20.

Порывы ветра во второй половине дня могут усилится до 3 м/с. Влажность воздуха – 70%.

По народным приметам, если 11 июня пчелы активно летят к ульям, то скоро будет дождь.

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