В Калужской области сохранится жаркая погода

В пятницу, 10 июня, в Калужской области вновь прогнозируют жару.

Утром температура воздуха составит около +18 градусов, днем – до +26, веером – в районе +20.

Осадков в Калуге не будет, порывы ветра – до 4 м/с, влажность воздуха – 65%.

На выходных температура останется примерно такой же, но вероятны дожди.

По народным приметам, если на муравейнике много муравьев, а осы в этот день особенно активны – стоит ждать ясной и теплой погоды. А если ящерицы выползают греться на солнышке – будет дождь с ветром.

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