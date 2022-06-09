В Калужской области прогнозируют самый жаркий день с августа 2021 года
В четверг, 9 июня, в Калужской области ожидается жаркая погода без осадков.
Температура воздуха уже утром достигнет +18 градусов, днем – до +27, вечером – в районе +24. Это самые высокие показатели с конца августа прошлого года.
Ветер в Калуге будет слабым – порывы в районе 1 м/с. Влажность воздуха – от 40% до 60%.
По народным приметам, если рябина обильно цветет - уродится овес.
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