В Калужской области прогнозируют самый жаркий день с августа 2021 года

В четверг, 9 июня, в Калужской области ожидается жаркая погода без осадков.

Температура воздуха уже утром достигнет +18 градусов, днем – до +27, вечером – в районе +24. Это самые высокие показатели с конца августа прошлого года.

Ветер в Калуге будет слабым – порывы в районе 1 м/с. Влажность воздуха – от 40% до 60%.

По народным приметам, если рябина обильно цветет - уродится овес.

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