В Калужской области прогнозируют потепление
В среду, 8 июня, в Калужской области ожидается солнечная погода.
Утром температура воздуха составит около +16, днем потеплеет до +24, вечером – в районе +20.
Осадков не ожидается.
Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с, влажность воздуха – около 50%.
По народным приметам, если 8 июня много комаров, то ближайшие дни будут ясными и жаркими.
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