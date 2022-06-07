В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

Во вторник, 7 июня, в Калужской области сохранится теплая погода без осадков.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +17.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – 50%.

По народным приметам, если кузнечики стрекочут весь день – ближайшие дни будут солнечными и жаркими, а вот если они внезапно замолкли – скоро будет дождь.

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