Калужскую область ждет теплая неделя

В понедельник, 6 июня, в Калужской области ожидается теплая погода, без осадков и со слабым ветром.

Утром синоптики прогнозируют около +16 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +18.

Будет облачно с прояснениями.

Порывы ветра – до 2 м/с, влажность воздуха – около 50%.

По предварительным данным, примерно такая погода сохранится и на всю предстоящую неделю.

По народным приметам, дожди в начале июня сулят много летних грибов. Пчелы кружат вокруг акации – к дождю.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.