Калужскую область ждет теплая неделя
В понедельник, 6 июня, в Калужской области ожидается теплая погода, без осадков и со слабым ветром.
Утром синоптики прогнозируют около +16 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +18.
Будет облачно с прояснениями.
Порывы ветра – до 2 м/с, влажность воздуха – около 50%.
По предварительным данным, примерно такая погода сохранится и на всю предстоящую неделю.
По народным приметам, дожди в начале июня сулят много летних грибов. Пчелы кружат вокруг акации – к дождю.
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