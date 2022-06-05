В Калужской области прогнозируют небольшой дождь

В воскресенье, 5 июня, в Калужской области ожидается теплая погода с небольшим дождем.

Утром синоптики прогнозируют около +15 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +16.

Будет облачно с прояснениями.

Порывы ветра – до 2 м/с, влажность воздуха – около 55%.

По народным приметам, утренняя духота предвещает ненастье.

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