В Калужской области прогнозируют небольшой дождь
В воскресенье, 5 июня, в Калужской области ожидается теплая погода с небольшим дождем.
Утром синоптики прогнозируют около +15 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +16.
Будет облачно с прояснениями.
Порывы ветра – до 2 м/с, влажность воздуха – около 55%.
По народным приметам, утренняя духота предвещает ненастье.
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