В Калужской области прогнозируют теплые выходные
В субботу, 4 июня, в Калужской области ожидается теплая погода без существенных осадков.
Утром синоптики прогнозируют около +15 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +17.
Будет облачно с прояснениями.
Порывы ветра – до 3 м/с, влажность воздуха – около 60%.
По народным приметам, если появилось много оводов – вырастет много огурцов.
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