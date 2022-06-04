В Калужской области прогнозируют теплые выходные

В субботу, 4 июня, в Калужской области ожидается теплая погода без существенных осадков.

Утром синоптики прогнозируют около +15 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +17.

Будет облачно с прояснениями.

Порывы ветра – до 3 м/с, влажность воздуха – около 60%.

По народным приметам, если появилось много оводов – вырастет много огурцов.

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