МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном дожде в Калужской области 3 июня
В первой половине дня в пятницу, 3 июня, в Калужской области ожидается ухудшение погоды, предупреждает региональное ГУ МЧС.
По информации спасателей, ожидаются гроза с градом и сильным дождем. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Калужанам рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.
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