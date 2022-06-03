МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном дожде в Калужской области 3 июня

В первой половине дня в пятницу, 3 июня, в Калужской области ожидается ухудшение погоды, предупреждает региональное ГУ МЧС.

По информации спасателей, ожидаются гроза с градом и сильным дождем. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.

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