В Калужской области дожди сменятся солнечной погодой

В пятницу, 3 июня, в Калужской области ожидается изменчивая погода.

Утром возможны дожди, температура воздуха – около +18.

Днем – до +20. Должно выглянуть солнце.

Вечером – в районе +15.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

По народным приметам, если 3 июня идет дождь, то ненастная погода сохранится на несколько дней. На ухудшение погоды и осадки также указывают утренняя духота и отсутствие звезд в ночном небе.

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