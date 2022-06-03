В Калужской области дожди сменятся солнечной погодой
В пятницу, 3 июня, в Калужской области ожидается изменчивая погода.
Утром возможны дожди, температура воздуха – около +18.
Днем – до +20. Должно выглянуть солнце.
Вечером – в районе +15.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
По народным приметам, если 3 июня идет дождь, то ненастная погода сохранится на несколько дней. На ухудшение погоды и осадки также указывают утренняя духота и отсутствие звезд в ночном небе.
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