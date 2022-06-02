МЧС предупреждает о грозе с градом и сильным ветром в Калужской области 2 июня

Днем и вечером в четверг, 2 июня, в Калужской области ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

По информации спасателей, возможны град, ливень и порывы ветра в 15-20 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.

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