МЧС предупреждает о грозе с градом и сильным ветром в Калужской области 2 июня
Днем и вечером в четверг, 2 июня, в Калужской области ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
По информации спасателей, возможны град, ливень и порывы ветра в 15-20 м/с.
Калужанам рекомендуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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