В Калужской области прогнозируют самый теплый день за 10 месяцев

В четверг, 2 июня, в Калужской области ожидается самый теплый день с августа прошлого года.

Утро температура воздуха составит около +18 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +20.

Испортить впечатление жителям Калуги может только дождь. Небольшие осадки возможны в течение всего дня.

Порывы ветра – до 2 м/с, влажность воздуха – 80%.

К выходным немного похолодает, будет +18...+20.

По народным приметам, если 2 июня идет дождь, то все лето будет жарким и солнечным.

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