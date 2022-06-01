В Калужской области потеплеет в первую неделю лета

В среду, 1 июня, в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около +15 градусов, днем – до +23, вечером – в районе +20.

Осадков не ожидается. В Калуге будет облачно с прояснениями, порывы ветра – до 3 м/с.

В ближайшую неделю днем в Калужской области будет около +20.

По народным приметам, если два первых летних дня льет дождь, то весь июнь будет сухим. Перед дождем начинали петь петухи и усиливался запах цветов.

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