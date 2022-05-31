В Калужской области прогнозируют дожди в последний день весны

Во вторник, 31 мая, в Калужской области ожидается теплая погода.

Утром температура воздуха составит около +14 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +16.

В течение всего дня возможен небольшой дождь. Влажность воздуха – до 90%. Порывы ветра – до 4 м/с.

Обильная роса 31 мая предвещает очень жаркий июль, а гроза – дождливый.

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