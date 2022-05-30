В Калужской области потеплеет в последние дни весны
В понедельник, 30 мая, в Калужской области ожидается потепление.
Утром температура воздуха составит около +15 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +15.
Во второй половине дня возможен дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 60%.
По народным приметам, дождь в этот день предвещает мокрое лето.
Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Калуге температура воздуха поднимется выше отметки +20.
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