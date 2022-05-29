В Калужской области прогнозируют потепление
В воскресенье, 29 мая, в Калужской области ожидается потепление.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +14.
Дожди закончатся, после обеда – солнечно.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 60%.
По народным приметам, рябина в цвету – заморозков больше не будет.
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