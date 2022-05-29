В Калужской области прогнозируют потепление

В воскресенье, 29 мая, в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +14.

Дожди закончатся, после обеда – солнечно.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 60%.

По народным приметам, рябина в цвету – заморозков больше не будет.

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