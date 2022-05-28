В Калужской области вновь прогнозируют дожди
В субботу, 28 мая, в Калужской области вновь ожидается дождливая погода. Местами – гроза.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +12.
Порывы ветра в Калуге – 10 м/с. Влажность воздуха – до 85%.
По народным приметам, непогода не должна была задержаться надолго, особенно, если после дождя в небе появилась радуга.
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