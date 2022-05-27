МЧС предупреждает о вечерней грозе в Калужской области
Вечером в пятницу, 27 мая, в Калужской области ожидаются гроза и усиление ветра. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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