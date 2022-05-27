В Калужской области прогнозируют ливни

В пятницу, 27 мая, в Калужской области сохранится дождливая погода.

Утром и днем синоптики прогнозируют ливни. Температура воздуха будет находится в районе +13 градусов. Вечером – небольшой дождь, температура – до +15.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 7 м/с, влажность воздуха – до 90%.

По народным приметам, в этот день было принято высаживать огурцы, но перед этим необходимо было провести один эксперимент. На ночь на забор вывешивалась мокрая тряпка, и, если она к утру замерзала, посадка огурцов откладывалась.

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