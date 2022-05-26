МЧС предупреждает о сильном дожде и грозах в Калужской области 27 мая

В пятницу, 27 мая, в Калужской области ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Во время грозы порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.

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