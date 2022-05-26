На Калужскую область надвигаются ливни

В четверг, 26 мая, в Калужской области ожидается дождь. Местами – грозы.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +11.

Порывы ветра – до 10 м/с.

К вечеру возможен ливень. Также сильные дожди ожидаются в Калуге в пятницу.

По народным приметам, если 26 мая появилось много комаров, значит установилась хорошая и теплая погода. А если комаров нет, то в мае дождей не будет.

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