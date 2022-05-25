МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Калужской области 26 мая
В четверг, 26 мая, в Калужской области ожидается гроза, местами сильный дождь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам в случае ухудшения погоды не выходить на улицу.
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