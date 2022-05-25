В Калужской области сохранится пасмурная погода

В среду, 25 мая, в Калужской области вновь ожидается пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

Дождей не будет. Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 50%.

По народным приметам, если утром 25 мая заря ярко-красная, это к жаркому и засушливому лету. Если утро ясное и безветренное, то лето будет сухим и жарким, а если идет дождь, то и летом будут частые осадки.

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