В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду
Во вторник, 24 мая, существенных изменений в калужской погоде не произойдет.
Утром и днем будет пасмурно, температура воздуха – до +12 градусов, вечером небо может прояснится, но похолодает до +10.
Дождей синоптики не обещают. Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 50%.
По народным приметам, если туман стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре начнется буря.
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