В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

Во вторник, 24 мая, существенных изменений в калужской погоде не произойдет.

Утром и днем будет пасмурно, температура воздуха – до +12 градусов, вечером небо может прояснится, но похолодает до +10.

Дождей синоптики не обещают. Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 50%.

По народным приметам, если туман стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре начнется буря.

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