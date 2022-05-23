В Калужской области ожидается потепление
В понедельник, 23 мая, в Калужской области вновь ожидается облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +10.
Без осадков.
Порывы ветра - до 4 м/с. Влажность воздуха – 45%.
К середине недели потеплеет до +18 градусов.
По народным приметам, кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают - ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
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