В Калужской области ожидается потепление

В понедельник, 23 мая, в Калужской области вновь ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +10.

Без осадков.

Порывы ветра - до 4 м/с. Влажность воздуха – 45%.

К середине недели потеплеет до +18 градусов.

По народным приметам, кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают - ближайшие дни будут солнечными и теплыми.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.