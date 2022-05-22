В Калужской области усилится ветер

В воскресенье, 22 мая, в Калужской области вновь ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха утром составит около +9 градусов, днем – до +13, вечером – в районе +10.

Порывы ветра усилятся до 6 м/с. Влажность воздуха – 55%.

Дождь 22 мая считался хорошей приметой. Он сулил богатый урожай и счастье на весь год, а также теплое, но не засушливое лето.

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