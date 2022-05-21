В Калужской области сохранится облачная погода

В субботу, 21 мая, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха утром составит около +10 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +12.

Поздно вечером в Калуге ожидается дождь.

Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность воздуха – 60 %.

В народе дождливое лето в этот день предсказывали по ночной луне: если она была закрыта облаками или туманом - ждали осадков.

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