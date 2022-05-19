В Калужской области сохранится ветреная погода

В четверг, 19 мая, в Калужской области вновь ожидается ветреная погода. Порывы будут достигать 8 м/с.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +12.

Во второй половине дня в Калуге возможен небольшой дождь.

По народным приметам, птицы весело щебечут - в ближайшие дни будет хорошая погода. А если осы строят гнезда в открытых местах - лето будет дождливое.

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