В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В среду, 18 мая, в Калужской области немного потеплеет. Будет облачно.

Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +10.

Небольшой дождь возможен в Калуге в первой половине дня. Влажность воздуха – 60%. Порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, большие облака, движущиеся с юга на север, также говорят о скорых осадках.

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