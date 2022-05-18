В Калужской области прогнозируют облачную погоду
В среду, 18 мая, в Калужской области немного потеплеет. Будет облачно.
Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +10.
Небольшой дождь возможен в Калуге в первой половине дня. Влажность воздуха – 60%. Порывы ветра – до 6 м/с.
По народным приметам, большие облака, движущиеся с юга на север, также говорят о скорых осадках.
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