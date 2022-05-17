В Калужской области прогнозируют дожди

Во вторник, 17 мая, в Калужской области ожидается пасмурная погода. В течение всего дня возможен небольшой дождь.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +8.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 8 м/с. Влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, частый и сильный дождь в этот день - к урожаю.

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