В Калужской области прогнозируют дожди
Во вторник, 17 мая, в Калужской области ожидается пасмурная погода. В течение всего дня возможен небольшой дождь.
Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +8.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 8 м/с. Влажность воздуха – 80%.
По народным приметам, частый и сильный дождь в этот день - к урожаю.
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