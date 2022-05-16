МЧС предупреждает о грозе с градом и сильным ветром в Калужской области 16 мая
В понедельник, 16 мая, в Калужской области вновь ожидается гроза. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
По данным спасателей, местами возможен град. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.
Такая погода сохранится до конца дня.
МЧС рекомендует калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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