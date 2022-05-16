В Калужской области прогнозируют холодную неделю
Новая рабочая неделя в Калужской области ожидается холодной.
В понедельник, 16 мая, температура воздуха будет не выше +13 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Без осадков.
В середине недели днем будет не выше +10, по ночам – около +3.
По народным приметам, пышно цветет черемуха – лето будет дождливым.
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