В Калужской области прогнозируют холодную неделю

Новая рабочая неделя в Калужской области ожидается холодной.

В понедельник, 16 мая, температура воздуха будет не выше +13 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Без осадков.

В середине недели днем будет не выше +10, по ночам – около +3.

По народным приметам, пышно цветет черемуха – лето будет дождливым.

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