В Калужской области ожидается похолодание

В воскресенье, 15 мая, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха - 70%. Днем и вечером возможен дождь.

По народным приметам, если на черемухе распустился цвет и слышно соловья - следует готовиться к похолоданию на 14 дней.

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