В Калужской области вновь похолодает
В пятницу, 13 мая, в Калужской области вновь ожидается небольшое похолодание.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +12.
В Калуге сохранится сильный ветер, порывы – до 10 м/с. Влажность воздуха – 55%.
Существенных осадков не ожидается.
На выходных днем будет не больше +12...+14 с дождями.
По народным приметам, ясный восход солнца 13 мая обещает теплое лето, а если солнце проглядывает сквозь облака, то впереди дождливые месяцы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!