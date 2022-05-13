В Калужской области вновь похолодает

В пятницу, 13 мая, в Калужской области вновь ожидается небольшое похолодание.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +12.

В Калуге сохранится сильный ветер, порывы – до 10 м/с. Влажность воздуха – 55%.

Существенных осадков не ожидается.

На выходных днем будет не больше +12...+14 с дождями.

По народным приметам, ясный восход солнца 13 мая обещает теплое лето, а если солнце проглядывает сквозь облака, то впереди дождливые месяцы.

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