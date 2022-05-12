МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Калужской области 13 мая
В пятницу, 13 мая, в Калужской области ожидается гроза. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам при возможности не выходить на улицу.
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