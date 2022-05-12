В Калужской области потеплеет до +20
В четверг, 12 мая, в Калужской области ожидается один из самых теплых дней с начала 2022 года.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +15.
Будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь.
В Калуге порывы ветра будут достигать 7 м/с, влажность воздуха – 70%.
По народным приметам, если на березе распустились листья быстрее, чем на ольхе - лето будет сухое, а если наоборот - то стоит готовиться к холодному и дождливому лету.
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